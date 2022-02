L'agronomo Pasqualino Tammaro, consulente della Cooperativa Produttori Arborea, e il dott. Giovanni Ragaglia dell'Università di Sassari, impegnati nella videoconferenza

Il progetto “Re-Live Waste” ha sviluppato una rete di cooperazione transnazionale tra 13 partner identificati in quattro Paesi Med (Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Italia e Spagna) e in particolare l’Università di Sassari, Sereco Biotest, Laore, Cooperativa Produttori Arborea, FGN-Fundación Global Nature, Alia-Agricultural Transformation Society, LA UNIÓ De Llauradors I Ramaders Del Pais Valencia, CUT-Cyprus University of Technology, Nicos Armenis & sons, Department of Environment of the Ministry of Agriculture – Rural Development and Environment, SERDA-Sarajevo Economic Regional Development Agency, Faculty of Agriculture and Food Sciences dell’Università di Sarajevo, PD Butmir.

Il premio è un importante riconoscimento per la collaborazione che la Cooperativa Produttori Arborea da anni offre nell’ambito di vari progetti di ricerca volti allo sviluppo di pratiche e tecnologie green che permettano un utilizzo più virtuoso delle risorse e un efficiente riuso degli scarti dell’attività agraria e zootecnica.