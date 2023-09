“Un prezzo minimo per il formaggio”: appello a cooperative e industriali

Nuoro

Un documento dei pastori contesta strane manovre commerciali

Un tetto minimo comune al prezzo di vendita del formaggio, per evitare che si torni al passato. È la proposta avanzata da un gruppo di allevatori ai presidenti delle cooperative e agli industriali. Oggi Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Fabio Pisu, Mario Carai e Carmela Abrioni hanno diffuso un documento.

“In questi due anni si è raggiunta una determinata prospettiva riguardo il prezzo del latte, affinché possa esserci una certa stabilità nelle nostre aziende. Questa però per essere reale e solida deve persistere e durare nel tempo, poiché oltre che portare stabilità nelle nostre aziende incentiverebbe anche la volontà dei già pochi giovani che hanno intenzione di intraprendere queste attività, con benefici per l’intero contesto sociale”.

Secondo gli allevatori, però, alcuni nel settore commerciale stanno sabotando questa prospettiva: “con modo di fare poco chiaro, cercano di far abbassare, forse per interessi personali, il prezzo del pecorino romano. Perciò facciamo appello ai presidenti delle cooperative e agli industriali: di unirsi e stabilire un tetto minimo comune sotto il quale non vendere il formaggio, perché è chiaro che un ritorno ai modus operandi passati ci farebbe pensare alla vostra malafede e speculazione sulle spalle dei pastori, visto che il mercato non chiede questo ma chiede stabilita”.

“Se così non sarà”, conclude la nota, “oggi comporterebbe l’abbandono definitivo delle nostre attività a favore dei progetti volti solo alla produzione di energie rinnovabili, ma queste non producono cibo. La situazione è già precaria, si rischia di smantellare un nobile sistema economico e sociale per la Sardegna. Attenzione, i pastori sono vigili e pronti ad intervenire”.

Mercoledì, 6 settembre 2023