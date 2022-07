Soddisfazione espressa anche dagli operatori del territorio del Gal Sinis coinvolti nell’iniziativa (Sinis Agricola, Sardo Sole, Sa Marigosa, Tenute Evaristiano, riso i Ferrari, Oleificio Giovanni Matteo Corrias, Penisola del Sinis soc. cooperativa e Sea Sport & Life), tutti concordi nel confermare l’importanza di eventi come questo quale vetrina per il territorio e le sue risorse.

L’iniziativa ha coinvolto numerose realtà produttive provenienti da tutta la Sardegna e dalle isole Azzorre, accomunate da un doppio filo conduttore: l’insularità e la qualità dei prodotti esposti. Il progetto, realizzato con il sostegno delle istituzioni europee, si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e vede i Gal in prima linea per due eventi internazionali, a sostegno dei produttori locali e la promozione dei territori.

Foto Ufficio Stampa Gal Sinis

Uno degli obiettivi primari del progetto è proprio quello di incentivare e promuovere le eccellenze locali in un contesto urbano, regionale e internazionale. “L’evento di Mare Terra Isole ha rappresentato per il Gal Sinis un’occasione per far conoscere ai colleghi portoghesi non soltanto le nostre risorse enogastronomiche ma anche tutto il nostro territorio”, ha dichiarato il presidente dell’ente, Alessandro Murana. “A conclusione dell’evento, infatti, gli operatori provenienti dalle Azzorre hanno avuto l’occasione di scoprire il Sinis e le sue risorse attraverso la visita al sito in cui sono stati rinvenuti i Giganti di Mont’e Prama, al museo di Cabras e al sito archeologico di Tharros”.

“Eventi come questo sono fondamentali per offrire alle imprese del territorio un proprio spazio per promuovere i propri prodotti, oltre che per garantire un prezioso scambio di esperienze tra i vari partecipanti all’iniziativa, sia locali che internazionali”, ha commentato Cristiano Deiana, direttore del Gal Sinis.

La tappa conclusiva di “Accorciamo le distanze” si terrà a ottobre alle Azzorre. In quell’occasione le imprese sarde avranno l’opportunità di farsi conoscere direttamente dalla popolazione dell’arcipelago portoghese e creare importanti contatti.

Martedì, 12 luglio 2022

