Un po’ di spavento, ma per una buona ragione: è arrivato il test di IT-Alert

Il messaggio di IT-Alert

Oristano

Con la ricezione del messaggio i cellulari hanno emesso un forte suono

È un suono che deve allarmare, e ci è riuscito: pochi minuti fa molti cellulari hanno emesso un suono insolito e ad alto volume con la ricezione del messaggio del test “IT-Alert” della Protezione civile.

Come previsto, intorno alle 12 ha avuto luogo la sperimentazione in Sardegna del nuovo sistema di avviso in caso di emergenza. C’è ancora qualcosa da mettere a punto, considerando che a diversi utenti la comunicazione non è arrivata nello stesso momento.

Con un testo in italiano e inglese, il messaggio di test ha invitato gli utenti a visitare il sito ufficiale della Protezione civile e compilare il questionario di valutazione (qui il link ), che aiuterà a migliorare il servizio in caso di vera emergenza.

Venerdì, 30 giugno 2023

