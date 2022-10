Oristano

Nella classifica dei 50 migliori ristoranti italiani scelti in vista del 2023 da 50 Top Italy – guida online della ristorazione italiana nel mondo – c’è anche un po’ di Oristano e di Cabras.

In due categorie differenti, sono stati selezionati l’oristanese Pierluigi Fais di Josto ristorante (in via Sassari a Cagliari) e lo chef di Cabras Salvatore Camedda il suo SOMU, ristorante con sede a Baja Sardina nei locali del Club Hotel.

Nella categoria “Trattorie/bistrò moderni” il ristorante Josto si è aggiudicato l’11° posto, mentre SOMU è 36° per la categoria “Cucina d’autore”.

“Questo riconoscimento non premia solo il nostro lavoro”, ha commentato Salvatore Camedda, “ma la ricchezza e le potenzialità della nostra terra. Grazie a 50 Top Italy e a chi, nella Sardegna, ci crede davvero”.

50 Top Italy è una guida online che seleziona i migliori ristoranti italiani: una mappa del mangiar bene pensata per italiani e turisti. L’edizione 2023 prende in considerazione l’alta cucina, la cucina d’autore ma anche lo street food e i bistrot. E tra le tantissime eccellenze gastronomiche in Italia, è presente anche la Sardegna.