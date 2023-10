Un piano per salvare gli olivastri secolari minacciati da un fungo. Se ne parla a Paulilatino

Agricoltura Questo pomeriggio la presentazione degli interventi sperimentali promossi da Regione e Università di Sassari

Paulilatino

Questo pomeriggio la presentazione degli interventi sperimentali promossi da Regione e Università di Sassari

In Sardegna saranno avviati trattamenti sperimentali per contrastare la moria di olivastri causata da un fungo della specie di Phytophthora.

Il piano operativo degli interventi, che rientrano nella convenzione di ricerca stipulata tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, sarà presentato questo pomeriggio a Paulilatino durante un incontro informativo promosso dall’amministrazione comunale guidata da Domenico Gallus.

Appuntamento alle 15, nell’Aula consiliare del Municipio.

Saranno presenti come relatori i ricercatori del Dipartimento di Agraria che hanno portato avanti lo studio e la sperimentazione di misure di contrasto e l’acquisizione di strumenti di lotta attiva per arginare la diffusione di specie di Phytophthora negli olivastri in Sardegna e due ricercatori del CREA DC di Roma, centro di riferimento su queste problematiche a livello nazionale.

Mercoledì, 11 ottobre 2023

commenta