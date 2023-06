Un piano di tutela per il cavallo del Sarcidano, a rischio estinzione

“La specie, la cui cura, attualmente, è in gran parte affidata all’Agenzia Forestas”, ha detto Marco Porcu, “mostra alcune caratteristiche che farebbero presumere una sua unicità a livello mondiale: per questo, siamo alla ricerca delle risorse per la certificazione delle sue caratteristiche genetiche. Il movimento ippico, infatti, è strettamente legato alla cultura sarda e il suo sviluppo può rappresentare un ulteriore motore per il rilancio economico dell’isola e, in particolare, delle sue zone interne. Naturalmente, poter raccontare la storia dell’ippica in Sardegna, potendo vantare la presenza, certificata, di una razza specifica, consentirebbe di attirare nelle zone interne importanti e interessanti investimenti: lo studio e la ricerca, quindi, meritano di essere accompagnati ad un obiettivo di sviluppo, non potendo restare fine a se stessi”.

“Questa Giunta Regionale, peraltro”, ha concluso l’assessore Porcu, “dopo anni di scelte politiche indirizzate alla distruzione del settore, ha deciso di implementare il finanziamento al comparto: tutela della biodiversità e sviluppo economico anche in questo settore devono andare di pari passo”.