CAGLIARI. È stata sfiorata una tragedia questa sera poco dopo le 20 all'angolo fra via Dante e via Cocco Ortu. Un pezzo di intonaco del cornicione allo spigolo del sesto piano di un palazzo si è staccato improvvisamente ed è finito sul marciapiede. Solo per vero miracolo in quel momento nessuna persona, pur essendo un'ora di intensa presenza di passanti, nessuno è stato colpito dal pezzo più grosso di muratura staccatosi, almeno tre chili secondo i vigili del fuoco. Gli stessi vigili, intervenuti con l' autoscala e mezzi di supporto, hanno recintato marciapiedi e strada, per poi mettere in sicurezza il tratto interessato.(l.on)