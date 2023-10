Un passeggero defeca a terra nel bagno dell’aereo, volo cancellato

Un episodio disgustoso e per fortuna non usuale è accaduto su un volo Easyjet che da Tenerife era diretto a Londra. Un passeggero ha defecato sul pavimento del bagno, con tracce che sono arrivate anche nel corridoio insieme a numerosi pezzi di carta sparsi. “Defecare sul pavimento del bagno non è una buona idea, quindi ora resteremo qui per la notte e faremo scendere tutti”, ha detto il pilota, e il volo è stato cancellato. Gli altri passeggeri, nel caos generale, hanno anche ripreso la situazione per nulla semplice, che in realtà andava avanti già da prima dell’imbarco e di questo episodio. Il volo, infatti, era già in ritardo di molte ore e addirittura- come riportato dal Daily Mail- erano state offerte 500 sterline a chi rinunciava al volo. A causa di un cambio velivolo, infatti, l’aereo era risultato troppo piccolo rispetto al numero dei passeggeri. Nessuno, però , ha rinunciato e sono state fatte comunque scendere 10 persone, nel caos generale. Inoltre, si sono resi conto che l’aereo era sovraccarico e hanno anche tolto alcuni bagagli. Tutta questa situazione ha creato ovviamente tensione e discussioni, fino all’episodio in bagno, denunciato da uno dei passeggeri che ha trovato la toilette in condizioni disastrose.

I passeggeri, quindi, sono scesi tutti dall’aereo in attesa di prendere quello del giorno dopo, ma non tutti hanno avuto una camera in hotel pagata dalla compagnia.

“Abbiamo fornito sistemazione in hotel a tutti i clienti”- ha spiegato Easyjet- ma poiché la disponibilità di hotel nelle vicinanze era limitata, abbiamo anche avvisato tutti i clienti che hanno prenotato in proprio che saranno rimborsati. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell’equipaggio sono la massima priorità di easyJet e, sebbene ciò fosse al di fuori del nostro controllo, vorremmo scusarci con i clienti per l’inconveniente causato”