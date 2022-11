Cagliari

Si studia un ricorso contro la scelta “arrogante e unilaterale” del Governo

“Pensare di disseminare la Sardegna di enormi accumulatori al litio-cobalto, la cui durata non supera i tre anni, significa precostituire un enorme problema ambientale di smaltimento di questi rifiuti altamente inquinanti”. Il presidente della Regione, Christian Solinas, boccia la decisione del Governo di trasformare la centrale Enel di Portoscuso in un sito di accumulo con batterie elettrochimiche, pari a 122 megawatt.

Una decisione – ora al vaglio dell’Avvocatura regionale per la valutazione di un possibile ricorso – che Solinas definisce “inaccettabile, arrogante, unilaterale e non in linea con le necessità della Sardegna, già mortificata nella sua autonomia energetica e condannata ancora una volta a sopportare nuovi handicap oltre a quelli subiti fino ad oggi”.

Fra l’altro, secondo il presidente della Regione, “spegnere la centrale ‘Grazia Deledda’ senza certezze sul futuro occupazionale di centinaia di lavoratori e sulle forniture per le grandi industrie energivore del Sulcis è inaccettabile. Non accetteremo passivamente che Ministero ed ENEL trattino la Sardegna da colonia energetica nazionale, senza compensazioni adeguate per il territorio e per i sardi”.

“La nostra posizione sul tema energetico nel suo complesso è chiara e improntata alle reali necessità della Sardegna”, prosegue Solinas, ricordando la recente ordinanza del Consiglio di Stato che riforma la sentenza del Tar del 26 settembre scorso e sospende gli effetti del Decreto energia del Governo Draghi, fissando per il 23 febbraio del 2023 l’udienza per la discussione dell’appello nel merito.

“La Regione chiede di arrivare a una soluzione definitiva e strutturale al problema energetico, tale da garantire un futuro adeguato al territorio e al sistema produttivo“, dice il presidente. “Su queste basi è stata accolta appena qualche giorno fa l’istanza della Regione e su questa linea continueremo a operare, difendendo la nostra autonomia energetica e facendo valere le ragioni della Sardegna e dei sardi, sottovalutate, ignorate e tralasciate anche oggi, nel merito della decisione del Ministero sul progetto Enel nel sito della centrale di Portoscuso”.

“Non intendiamo barattare l’esistente con soluzioni peggiorative e piovute dall’alto, che in un momento complicato e delicato come quello che stiamo vivendo si discostano così palesemente dalle necessità della nostra Isola e, a caduta, delle famiglie e delle imprese”, conclude Christian Solinas. “Non possiamo accettare intese e provvedimenti che precidano dai diritti irrinunciabili dei sardi”.

Martedì, 15 novembre 2022