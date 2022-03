Marrubiu

Domenica un’iniziativa voluta dal Comune. Il sindaco Corrias: “I più piccoli meritano un momento di carnevale”

“Il paese del carnevale non poteva non dedicare una piccola festa ai propri bimbi”. Con queste parole il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, annuncia la festa di Su Marrulleri dedicata ai più piccoli del paese e la zippolata.

L’iniziativa, proposta in alternativa alla grande sfilata dei carri allegorici in un periodo come quello attuale caratterizzato ancora dall’emergenza coronavirus, è in programma per domenica prossima, 6 marzo, con inizio alle 15, in piazza Amsicora.

Non mancheranno musica e intrattenimento promossi con la collaborazione del Centro di aggregazione e della Pro loco.

Anche l’associazione Su Marrulleri e il gruppo del Galaxy Team, grande protagonista lungo il percorso del carnevale più allegro di tutta la provincia di Oristano, collaborano alla riuscita di Su Marrulleri in forma ridotta rispetto al tradizionale. Proprio i componenti del gruppo hanno lavorato, giorno e notte, alla realizzazione di un pagliaccio in cartapesta, installato in piazza Salvietti.