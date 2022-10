“È un progetto che parte da lontano, con la decisione di stanziare dei fondi per l’ammodernamento delle strade del paese e del centro storico”, ha spiegato il sindaco Salvatore Salis. “Avevamo deciso di impiegare una parte dell’avanzo di amministrazione – circa 450.00 euro – per quei lavori e di partecipare a vari bandi regionali”.

Gli interventi più urgenti riguarderanno le strade e la loro messa in sicurezza, partendo da quelle che presentano problemi strutturali e che non hanno visto manutenzioni negli ultimi anni. Ma Montresta diventerà presto un grande cantiere, grazie alla disponibilità di un milione e 275 mila euro per una imponente campagna di riqualificazione del centro abitato.

Interventi anche per mettere in sicurezza alcune strade

Il sindaco Salvatore Salis

“Contiamo di portare a termine tutti i lavori entro la fine della legislatura, ma ci rendiamo conto che il progetto è davvero ambizioso. Il nostro obiettivo è rendere il nostro borgo più appetibile per i visitatori e più accogliente per i suoi abitanti”, ha concluso il sindaco Salis.

Fonte: Link Oristano

