Bosa

Tanti gli interventi che verranno messi in campo

Nuove piante, cura dei prati, eliminazione dei ceppi delle palme vittime del punteruolo rosso e ammodernamento dei sistemi di irrigazione: sono solo alcuni degli interventi che il Comune di Bosa metterà in campo per riqualificare le aree verdi del centro abitato, ormai in stato di degrado.

“È un intervento importante che potrà dare una rilevante impronta al decoro urbano di tutto l’abitato di Bosa”, ha spiegato in una nota il vicesindaco Federico Ledda. “I nuovi importanti interventi, per l’ammontare di oltre €27.000 trovano copertura all’interno del quadro economico del servizio affidato nel 2021 per il totale di €265.000 circa, non andranno a modificare gli importi iniziali previsti nel servizio”, ha spiegato in una nota il vicesindaco Federico Ledda.

Sarà un piano di riqualificazione ampio, dunque, quello messo in campo dall’Amministrazione, che si propone di risolvere le diverse criticità causate principalmente dagli attacchi dei parassiti, la mancanza di manutenzione e ai fenomeni metereologici.

Uno dei primi lavori riguarderà la rimozione delle ceppaie delle palme abbattute in seguito all’azione del punteruolo, a cui seguirà la piantumazione di nuovi arbusti. Le aree interessate saranno in questo caso Lungo Temo – da ponte vecchio a ponte nuovo-, Piazza del Carmine, Piazza IV novembre, Piazza Kennedy e Piazza Dante.

Si procederà dunque con il ripristino e il rinnovo degli impianti d’irrigazione, per far fronte al deterioramento delle aiuole e gli spartitraffico, e alla semina di nuovi prati erbosi all’ingresso di Bosa dalla SS129bis, Piazza IV novembre, rotatoria Bosa Marina (SS129bis), piazza del Sacro Cuore ed altre aree.

Tutto il territorio comunale vedrà inoltre la decorazione con nuove piante fiorite e cespugli – con particolare attenzione nelle vie Brigata Sassari e Riviera del Corallo – , la potatura delle alberature e l’abbattimento di queste se ormai irrimediabilmente danneggiate.

Gli interventi sulle alberature interesseranno gli ingressi del paese, Via Nazionale, Lungo Temo, Campo di Sant’Eligio, Rione Caria, viale Repubblica, via Parpaglia, viale Alghero, piazza Melis, Sa Molina-Terridi, Piazza Paul Harris e viale Italia.

Infine si procederà con la rimozione dei canneti infestanti in prossimità delle abitazioni in via Aldo Moro, Su pabarile e Terridi.

Venerdì, 9 dicembre 2022