Un nuovo video tra le bellezze di Arbus per i Feedback, cover band degli U2

Terralba

Il vocalist Alessandro Atzei e il batterista Agostino Boi sono di Terralba

Un po’ di Terralba tra le dune di Piscinas e le miniere di Ingurtosu, del territorio di Arbus, con il nuovo video dei “Feedback”, cover band del gruppo musicale irlandese U2. Quattro i componenti: i terralbesi Alessandro Atzei, vocalist, e Agostino Boi, batterista e percussionista, insieme al Roberto Bandinu di Sanluri e Marco Simoni di Arbus, entrambi coristi e rispettivamente alla chitarra e al basso.

“Eravamo alla ricerca di un paesaggio e di un territorio suggestivi, che potesse riprendere le ambientazioni desertiche dell’album The Joshua Tree, che contiene appunto il brano Where the Streets Have No Name”, ha spiegato Alessandro Atzei. “Arbus è stata una scelta obbligata, con le sue dune incontaminate e le miniere abbandonate”.

Da qui la collaborazione con il Comune di Arbus, il mese scorso. “Hanno subito abbracciato l’idea, nell’ottica di una piena valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale”, ha continuato Atzei. “Siamo molto soddisfatti del video, speriamo che sia un’opportunità per allargare i nostri orizzonti”.

“Siamo molto orgogliosi del successo della band”, ha commentato l’assessora allo Spettacolo di Terralba, Rosella Orrù. “Siamo veramente contenti per la pubblicazione del loro nuovo video”.

La band. Una passione, quella per gli U2, che ha portato i quattro componenti ad unirsi per rendere omaggio alla band irlandese, che dalla fine degli anni ‘70 fa sognare con i suoi brani rock. “I Feedback U2 si sono composti nel 2019”, ha spiegato il vocalist. “La pandemia ha certamente reso tutto più complicato: non potevamo incontrarci e le opportunità di esibirsi erano davvero poche. Ora che tutto è tornato alla normalità siamo contenti di poter portare avanti il nostro progetto, anche con il video che abbiamo realizzato”.

Ma non è solo la musica degli U2 a ispirare e affascinare i Feedback. “Abbracciamo i loro valori, come l’amicizia che li lega e li ha portati a rimanere uniti per tutti questi anni, l’amore per la famiglia e la loro genuinità nonostante il successo”, ha commentato Atzei. “Come dimenticare le battaglie di Bono Vox contro la povertà, i tentativi di dialogare con i potenti del mondo”.

“Inoltre ho sempre trovato che si sia un legame molto forte tra gli U2 e il popolo sardo, proprio a causa delle loro origini. Irlanda e Sardegna sono entrambe delle isole con popolazioni orgogliose, attaccate al territorio e con un grande senso di appartenenza. Anche questo ci ha portato a scegliere i paesaggi della nostra Isola”, ha aggiunto il vocalist.