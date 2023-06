Un nuovo solarium sulla spiaggia di Arborea per le persone con difficoltà

Una spiaggia più fruibile per le persone con difficoltà motorie quella di Arborea: la novità di quest’anno è un solarium posato sulla sabbia facilmente accessibile con le pratiche passerelle nel quale sdraiarsi a prendere il sole in tutta comodità, con tanto sdraio, ombrelloni e sedia job per raggiungere il mare.

Sulla spiaggia di Arborea sono già state installate le passerelle nella zona della Colonia marina, tra la 26 e la 27, e nella zona del locale “Giunco Beach”. “Negli anni abbiamo cercato di sostituire le vecchie passerelle in legno, ormai usurate. Nelle prossime settimane contiamo di allestirne delle altre”, ha aggiunto Pintus. “Generalmente vero la metà o la fine di ogni estate riusciamo anche a fare nuovi acquisti grazie a dei fondi”.

“Le consulenze ricevute sono state molto preziose, perché ci hanno aiutati a comprendere non solo come far raggiungere la spiaggia, ma anche come farla vivere tranquillamente, facendoci mettere nei panni delle persone con disabilità”, ha concluso la sindaca. “La strada per una spiaggia accessibile a tutti in ogni sua parte è ancora lunga, ma stiamo studiando un progetto ad hoc. Abbiamo inoltre partecipato al bando Peba, ovvero per la creazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, dedicato non solo nell’area costiera, ma a tutto il territorio comunale”.