Un nuovo mezzo antincendio boschivo per i NOS di Quartu Sant'Elena

Una mattinata densa di emozioni quella che è stata vissuta ieri dagli operatori che ogni giorno si prodigano per il bene del territorio: “Abbiamo inaugurato un nuovo mezzo Antincendio Boschivo, un autobotte Scam Smt50, 4×4 completamente rimessa a nuovo, che i nostri Volontari hanno deciso di intitolare alla memoria dell’Assistente Capo del Corpo Forestale della Sardegna Giuliano Angioni, una persona a noi molto cara, che è stato un maestro per le attività di Antincendio e per gli insegnamenti che ci ha trasmesso sulla difesa dell’ambiente, e che purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso” raccontano i volontari.

“Sono stati momenti toccanti, con la partecipazione dei familiari che ci hanno onorato della loro presenza, con i racconti dei colleghi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale delle Stazioni di Sinnai e Cagliari del Nucleo Gauf e dello Stir di Cagliari, con la presenza del personale della Direzione Generale Protezione Civile – Regione Autonoma della Sardegna e delle associazioni di Volontariato Masise, Vab Sinnai, Assemini Soccorso, CRVDF di Quartucciu e SAF S.Andrea Frius.

Giuliano continuerà ad accompagnarci nei nostri interventi in soccorso dell’ambiente e della comunità, ed i suoi insegnamenti continueranno ad essere messi in pratica”.