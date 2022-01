Oristano

Il direttore Serusi alle famiglie che avevano lanciato la petizione on-line: “Qualcosa si muove”

Una nuova pediatra è in arrivo all’ospedale San Martino di Oristano, dove la direzione sta avviando anche i contatti con un secondo professionista, specializzato in diabetologia. Lo ha comunicato il direttore della Asl di Oristano, Angelo Serusi, al gruppo di famiglie promotrici di una raccolta firme su Change.org per scongiurare la chiusura del reparto dedicato ai più piccoli a causa della carenza di personale.

“Il contratto con la nuova pediatra, secondo quanto ci è stato riferito”, spiega Giulia Cossu, “sarà attivato il prossimo 1° marzo. Una pediatra andrà via il 6 febbraio. Ne restano solo 5 operativi”.

Un numero destinato ad abbassarsi ancora entro due mesi, quando solo quattro rimarranno in servizio: troppo pochi per garantire la regolare attività nel reparto di degenza, del pronto soccorso pediatrico, degli ambulatori e l’assistenza al Punto Nascita, conseguentemente in pericolo.

“Qualcosa si sta muovendo, ma allo stato attuale delle cose, considerando che a una pediatra scadrà il contratto la prima settimana di febbraio, ancora non siamo arrivati alla soluzione”, commentano le famiglie che portano avanti la battaglia per salvare il reparto e che chiederanno nuovamente a Serusi che venga potenziato il reparto.

Intanto la raccolta firme lanciata il 9 gennaio e sostenuta immediatamente da migliaia di oristanesi ha superato le 29mila adesioni.

Lunedì, 31 gennaio 2022

