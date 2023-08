Un nuovo medico di famiglia per 1500 pazienti di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea

Oristano

Da lunedì in servizio come titolare il dottor Pierfrancesco Simbula

Un nuovo medico di famiglia a Oristano. Il dottor Pierfrancesco Simbula ha assunto la titolarità per il ruolo unico di assistenza primaria.

Dal prossimo lunedì, 28 agosto, visiterà i pazienti dei comuni di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea nell’ambulatorio in via Carducci, al numero civico 24.

Ecco gli orari dell’ambulatorio: il lunedì, martedì e venerdì dalle 16 alle 19 e il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.

Il dottor Simbula potrà accogliere sino a 1500 pazienti, che potranno effettuare la scelta del medico in rete, sul portale “Sardegna Salute” all’indirizzo sardegnasalute.it/sceltamedico/

Per avere maggiori informazioni sarà possibile rivolgersi anche all’Ufficio scelta e revoca della Asl 5 di Oristano, in via Carducci, 41.

Martedì, 22 agosto 2023

Fonte: Link Oristano