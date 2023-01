Oristano

Procedura ancora in fase di verifica amministrativa

Un nuovo progetto per l’installazione di un impianto eolico on-shore in provincia di Oristano è stato presentato all’inizio dell’anno, lo scorso 3 gennaio. A rivelarlo il quotidiano l’Unione Sarda in edicola stamattina.

Il parco eolico dovrebbe sorgere nei Comuni di Bauladu e Paulilatino, come indicato nelle informazioni generali del progetto, pubblicato sul sito del ministero. Nell’elenco dei comuni del territorio coinvolto appaiono anche Solarussa e Tramatza.

A presentare il progetto è stata la società Sorgenia Renewables srl.

Ancora non sono on-line i documenti integrali del piano: ciò che è certo è che avrà la potenza massima in immissione di 70,80 MW, comprensiva di sistema di accumulo integrato da 15 MW e relative opere di connessione alla RTN. La procedura è ancora in attesa di verifica amministrativa.

Il sindaco di Bauladu Ignazio Zara, interpellato, ha detto di non essere a conoscenza del progetto: “In ogni caso”, ha dichiarato il sindaco Zara, “prima di dare il benestare devo vederci chiaro e capire quali benefici potrebbero esserci per la popolazione”.

Altri due progetti on-shore stanno facendo discutere in provincia di Oristano: quello denominato “Macomer2” che prevede l’installazione di 2 aerogeneratori a Santu Lussurgiu e quello detto “Sindia” che da progetto prevede l’installazione di ben 4 aerogeneratori a Santu Lussurgiu e 5 a Scano di Montiferro. Per questi progetti entro il prossimo 29 gennaio si possono inviare le proprie osservazioni al Ministero.

Un progetto off-shore, invece, è stato presentato dalla società Regolo Rinnovabili, con sede a Milano, e prevede l’installazione di 34 grandi torri e pale al largo del tratto di costa che parte da Bosa, prosegue per Magomadadas, Tresnuraghes, Cuglieri, San Vero Milis e arriva sino a Cabras.