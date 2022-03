Francesca Campus

“La Ginecologia dell’ospedale San Martino è un reparto che ha saputo reggere bene anche l’onda d’urto della pandemia”, si legge in una nota diffusa dall’Asl di Oristano, “creando percorsi dedicati ai casi di positività al virus Sars Cov-2. È doveroso ricordare a questo proposito, che da gennaio 2022 a oggi, grazie a una nuova procedura approvata dalla direzione generale e da quella sanitaria della Asl di Oristano, sono state ben dieci le donne positive che hanno partorito nel punto nascita oristanese, in sale parto riservate, e hanno proseguito la degenza in spazi dedicati, in condizioni di sicurezza per sé, i bambini e per le altre gravide”.

La Asl fa sapere che attualmente si sta lavorando perché anche le neomamme Covid-positive possano stare insieme ai propri figli durante il periodo di ricovero in ospedale, per favorire il contatto madre-neonato, l’attaccamento e l’allattamento del bambino, fondamentali nei primi giorni di vita. Un’opzione che potrà essere garantita grazie all’arrivo, a breve, di nuovi medici nel reparto di Pediatria.

“Si tratta di un passo in avanti significativo per il punto nascita del San Martino”, afferma il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi. “Salgono infatti a tre gli ecografi top di gamma in dotazione al reparto, che va nel senso dell’ammodernamento tecnologico e della digitalizzazione. L’acquisizione di questo nuovo strumento”, continua il direttore, “ben si colloca all’interno di una politica di rilancio dell’ospedale cittadino, sia in termini di dotazioni strumentali adeguate e moderne, sia nell’ottica di una costante ricerca di operatori sanitari qualificati e motivati nell’affrontare la sfida di una nuova stagione sanitaria a beneficio di tutto il territorio dell’Oristanese”.