Un nome, una garanzia: la piccola meticcia Diva aspetta i nuovi padroni al canile di Cagliari

La meticcia Diva aspetta il suo padrone nel Canile Comunale. Prosegue la Campagna di adozioni del Canile Comunale di Cagliari che per questa settimana ha deciso di presentare ai cittadini la meticcia Diva.

Entrata in canile a fine luglio 2022 per rinuncia di proprietà, Diva è una meticcia di taglia media di due anni. Somiglia, nell’aspetto fisico, ad un meticcio beagle ma molti tratti del suo carattere corrispondono ai terrier di tipo bull. È un cane gioioso e molto energico, affettuoso con tutte le persone e a volte esuberante. Talvolta, Diva, salta addosso agli operatori per chiedere attenzione e occasionalmente si appende al guinzaglio ingaggiando un tira e molla, gioco probabilmente imparato in famiglia, che la diverte molto. La meticcia sa andare al guinzaglio e gioca con gli altri cani, cercando di imporre il suo fisico ma senza infastidirli eccessivamente.

Per Diva si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche che le facciano fare la giusta attività fisica quotidiana, residenti in appartamento o casa con giardino.

A Breve, Diva verrà sterilizzata e verrà data in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di microchip identificativo.

Ma nel canile di Cagliari, non solo Diva attende un nuovo padrone. Va, infatti, avanti la campagna di sensibilizzazione delle adozioni presso la struttura di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, è consigliabile fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di telefono 070 677 8115.