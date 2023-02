Un museo a Villaurbana con nuraghi e telai in miniatura: un’idea dell’artista tuttofare Fernando Pisci

Villaurbana

A 88 anni ha lanciato una proposta al Comune e alle associazioni del paese

Sin da piccolo Fernando Pisci – 88 anni, di Villaurbana – ha avuto la passione per i lavori in miniatura, in legno e altri materiali. Ora, dopo aver abbandonato la campagna, dedica gran parte della giornata a realizzare le sue opere, nel laboratorio allestito in casa.

Qui conserva decine e decine di lavori in miniatura, perfette riproduzioni di utensili e attrezzi, alcuni dei quali venivano utilizzati nel passato nelle campagne e nelle botteghe dei nostri paesi. Pisci vorrebbe però esporre queste opere in uno spazio museale, nel proprio paese.

Signor Fernando lavora il legno, soprattutto olmo o rovere, ma anche il metallo e la pietra, con i quali realizza dei piccolissimi capolavori. Carri e cavalli, sedie impagliate, sa mola per macinare il grano, il torchio per spremere l’uva. Tra tutti emerge un bellissimo carro blu che veniva trainato dai buoi. Ancora: i telai sardi, arredi e mobili delle case campidanesi. E due bellissime cassapanche intarsiate a mano arredano la sua abitazione.

Ma ciò di cui va fiero è la ricostruzione del nuraghe Bau Mendula, il complesso nuragico che sorge sulla sommità del Monte Arci, tra Villaurbana e Tiria.

“Ho realizzato questa miniatura del nuraghe tre anni fa”, spiega signor Fernando, “utilizzando il basalto della nostra montagna. C’è voluto quasi un anno di lavoro”.