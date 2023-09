Un murales per Loris Bandino, vittima della strada fra Sanluri e San Gavino

Un murale per Loris Bandino, rimasto vittima di un incidente stradale pochi giorni fa, nella strada tra Sanluri e San Gavino, mentre faceva rientro a casa: parenti e amici, con l’ausilio dell’associazione “Skizzo”, nelle prossime settimane realizzeranno un’opera per ricordare “l’amico di tutti”. Nel paese dei murales, luogo di origine dell’artista Giorgio Casu che con la sua Eleonora d’Arborea con in mano il fiore dello zafferano ha dato ufficialmente il via alle espressioni dipinte sui muri e le pareti, a breve un nuovo disegno prenderà vita. E sarà dedicato a Loris, “un giovane dal sorriso contagioso e dalla passione smisurata per la vita. Loris è rimasto vittima dopo avere sorriso alla vita insieme ai suoi amici. Per mantenere vivo il suo ricordo, gli amici e i familiari di Loris hanno avuto un’idea, realizzare un murale dedicato a lui e alle sue passioni, lasciare un segno forte della sua presenza nel suo paese natale, San Gavino Monreale” raccontano gli organizzatori. “Come gruppo spontaneo Lor 15 – spiega Francesco Locci, amico e partecipe all’iniziativa Ricordando Lor15 – vogliamo onorare la memoria di Loris, celebrando ciò che era, facendo esattamente ciò che amava fare. Colorare uno spazio pubblico. Rendere più bello un pezzo di San Gavino era ciò che Loris, forse inconsapevolmente, faceva ogni giorno”.

Purtroppo realizzare un murale richiede non solo talento artistico, ma anche materiali di qualità, permessi, attrezzature. “Abbiamo attivato una raccolta fondi – continua Locci – ogni contributo, grande o piccolo, sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo e tutte le spese saranno ovviamente rese pubbliche”.

La realizzazione dell’opera sarà avviata e completata nelle prossime settimane, anche grazie al supporto e all’aiuto spassionato dell’Associazione Culturale SKIZZO.

“Una volta terminato il murale– conclude Francesco Locci – saremo felici di festeggiare, come amava fare anche Loris, con tutti coloro che avranno piacere di partecipare”. É possibile contribuire alla raccolta fondi accedendo al link https://www.produzionidalbasso.com/project/ricordando-lor15/

Bandino, 39 anni, è rimasto vittima una settimana fa nell’incidente avvenuto sulla Statale 197 a Sanluri. Ha perso il controllo della sua Opel Corsa, andando a sbattere contro il guard rail sulla corsia opposta. Impatto fatale, i soccorsi sono stati inutili.