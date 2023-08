Un mistero dietro il quarzo bianco e l’acqua cristallina di Malu Entu: chi è ora il proprietario dell’isola?

Cabras

Il Corriere della Sera ha sentito il sindaco di Cabras: “Nessun contatto con il Comune”

In tanti hanno passato una giornata estiva tra la sua sabbia bianca di quarzo e il suo mare cristallino. Oggi l’isola di Malu Entu è di proprietà una finanziaria delle British Virgin Islands (Bvi), la “Legacy Air Limited”, dietro la quale ci potrebbe essere il miliardario inglese di origine cipriota Yiannakis “John” Christodoulou.

Ne ha scritto Il Corriere della Sera ma il sindaco di Cabras, Andrea Abis, non ha potuto dare informazioni recenti: dalla nuova proprietà nessuno si è fatto sentire in Comune, nemmeno per chiedere conferma del fatto che su quell’isola tutelata è ancora vietato costruire qualsiasi cosa.

L’isola, visibile dalle coste del Sinis, anni fa era stata acquistata da un ingegnere inglese, Rex Miller, per soli 137.000 euro. Su quel pezzo di terra incontaminato avrebbe voluto costruire una villa, ma dopo 50 anni si è arreso davanti ai vincoli e ha deciso di vendere.

Attualmente non si sa a chi appartenga con certezza l’isola, e tantomeno con quali intenzioni sia stata comprata. “Per tentare di risolvere il mistero bisogna andare a Napoli poi a Panama e infine nel Mar dei Caraibi”, ha scritto Mario Gerevini nelle pagine dell’inserto economia del Corriere oggi in edicola.

Nell’articolo si ricorda anche l’impresa dell’indipendentista di Terralba Doddore Meloni, che nel 2008 sbarcò sull’isola rivendicandone il territorio e mirando al riconoscimento internazionale come “Repubblica indipendente di Malu Entu”. Meloni sosteneva di aver trascorso da più di 20 anni gran parte del tempo sull’Isola e era pronto ad avviare una causa civile per l’usucapione di Malu Entu, che dal 1972 apparteneva a una società di Napoli, la “Turistica Cabras”.

Dal 2017 l’isola ha una nuova proprietà: la Legacy Air Limited delle Isole Vergini ha acquistato il 100% della Turistica Cabras, versando 725.000 euro su un conto presso una banca laziale.

Come spiega l’articolo sul Corriere, “la Legacy è chiaramente una società di copertura e lo dimostra la circostanza che all’atto della compravendita i legali rappresentanti fossero due professionisti panamensi, Ernesto Castillo Cho e Luz Esperanza Rivera Chacon, che fungevano da prestanome”. Ma secondo il giornalista, “una traccia importante” per capire chi sia l’attuale proprietario “viene dal professionista indicato dai panamensi per amministrare la Turistica Cabras: l’avvocato inglese Christou Christopher”.

“Costui è il legale di decine di società britanniche che fanno capo Yiannakis Theophani John Christodoulou, 58 anni, residente a Montecarlo, sviluppatore immobiliare in Gran Bretagna ed Europa (uffici, residenziale, due hotel cinque stelle in centro a Londra), proprietario di Yianis Group, con un patrimonio stimato di oltre un miliardo”, scrive Mario Gerevini.

Mercoledì, 30 agosto 2023