In loro onore il sindaco Sandro Pili, il vicesindaco Andrea Grussu e rappresentanti dell’Arma e della polizia locale hanno deposto un mazzo di fiori ai piedi della targa apposta sulla parete della casa dove visse Francesco Coco, in via Garibaldi.

Un minuto di silenzio davanti al municipio, alle 13.38 in punto. Anche a Terralba ieri si è ricordata la strage di Genova (8 giugno 1976) e in particolare le vittime Francesco Coco, giudice originario di Terralba, e gli agenti della sua scorta, l’appuntato Antioco Deiana di Ardauli e il brigadiere Giovanni Saponara di Salandra.

Un momento della cerimonia svolta davanti al Municipio di Terralba

Fonte: Link Oristano

