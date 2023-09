Un Milan in ripresa vince a Cagliari, che ora è ultimo - Notizie

Il Milan vince a Cagliari anche senza i big. Tre a uno e squadra di Pioli - dopo i 90 e passa minuti alla Domus Arena - in testa alla classifica. Con l'Inter che, però, scende in campo stanotte.

Una prova di solidità e forza in...

Fonte: Ansa Sardegna