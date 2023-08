Un mese di successi per la Fiera dell’Artigianato di Mogoro: oltre 6300 visitatori e tante vendite

Il taglio del nastro dell’esposizione giunta alla 62ª edizione è avvenuto il 21 luglio scorso. “Questi dati parziali confermano la bontà delle scelte fatte dall’amministrazione e danno ancora più entusiasmo ad una macchina organizzativa che per mesi prepara questo atteso appuntamento”, commenta Diana Meloni, assessora del Bilancio della Giunta guidata da Donato Cau. “I numeri, sia per visitatori che per vendite, sono molto positivi, ma non dobbiamo dimenticare che rendono solo in parte il giro di affari che la Fiera mette in moto. Ci sono acquisti effettuati in sede, ma anche tanti altri direttamente nei laboratori degli artigiani, anche dopo la chiusura dell’esposizione.

Un bilancio positivo per la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna di Mogoro a un mese dalla sua inaugurazione: al 23 agosto registrati 6300 visitatori con 18 mila euro di biglietti venduti; e superati i 131 mila euro nelle vendite delle produzioni artistiche, per un fatturato totale di poco meno di 150mila euro.

“Ce lo confermano gli stessi artigiani”, ha aggiunto Meloni, “la Fiera aiuta a far crescere il giro della clientela e, di conseguenza, di affari. Rappresenta una vetrina di rilievo per far conoscere produzioni e artigiani, prendere contatti, fare acquisti anche per cifre importanti”.

Arte e cultura. Un successo anche per il biglietto cumulativo, che permette l’accesso alla Fiera e la visita a siti o musei del Parte Montis, molto apprezzato dai visitatori: in un mese ne sono stati venduti 420, tra il Nuraghe Cuccurada, il Museo multimediale Turcus e Morus, il Geo Museo Monte Arci e, novità di questa 62esima edizione, il museo multimediale Casa Museo del Pane di Pompu, aperto solo la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A seguire le visite ai siti c’è la cooperativa Mariposas de Sardinia, che gestisce l’Infopoint e che organizza dei tour tra le bellezze turistiche, culturali e culinarie offerte dal Parte Montis.

L’estate mogorese. Dopo il successo per la Mario Biondi Band e per i concerti del Festival Jazz organizzato dall’associazione Pedras et Sonos, l’Estate mogorese 2023 non si ferma e si sposta in località Cracaxia: domani, domenica 27 agosto, dalle 22.15, concerto della band toscana Casa del Vento, mentre lunedì 28 agosto le vie del centro di Mogoro si animeranno, dalle 21,15, con musica, giochi e artisti di strada per Sa Torrad’e Cracaxia.

Sabato, 26 agosto 2023