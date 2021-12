Bosa

Si aggrava la carenza di personale, mentre incombe la minaccia del ridimensionamento dell’ospedale

Nuovo allarme all’ospedale di Bosa, dove il Pronto soccorso perde in pochi giorni due medici. Il primo, proveniente dal Servizio 118 , è andato in pensione. Il secondo è stato assegnato per un mese – con un provvedimento di mobilità d’urgenza – al San Francesco di Nuoro, dove l’attività chirurgica è a rischio di chiusura e si regge ormai grazie a medici in prestito dalle altre Assl. Ed è proprio la destinazione a Nuoro di uno dei 5 chirurghi rimasti in organico a riaccendere i timori sul futuro dell’ospedale della cittadina della Planargia.

“Oggi ho saputo che uno dei medici della Chirurgia di Bosa viene (temporaneamente?) trasferito d’ufficio in Chirurgia a Nuoro”, segnala su Facebook Bianca Virdis, stimata endoscopista del “Mastino”, oggi in pensione. “Verissimo che Nuoro ha necessità di medici ed è in grave carenza. La Chirurgia di Bosa è chiusa da mesi, i medici prestano servizio in PS e seguono gli ambulatori, che sicuramente dopo questo provvedimento subiranno una notevole riduzione. Purtroppo la coperta è corta e questo è un altro duro colpo per la sanità in Planargia, di cui nessuno parla. Un silenzio tombale, tutto come programmato. “

Una preoccupazione condivisa da Piefranco Casula, sindaco di Bosa, che ha chiesto subito chiarimenti ai vertici della Assl di Oristano. “Abbiamo ottenuto l’assicurazione che si tratta di un provvedimento assolutamente temporaneo e limitato al mese di dicembre, assunto per garantire l’abbattimento delle liste d’attesa della Chirurgia del San Francesco di Nuoro”, dice Casula. “Nel mese scorso è stata la Assl di Olbia a soccorrere la chirurgia di Nuoro, ora tocca a quella di Oristano”.

Il sindaco Casula ha anche ricevuto l’impegno sulla “prosecuzione senza alcuna limitazione del servizio di Pronto soccorso e degli ambulatori chirurgici”. Una promessa che deve però fare i conti con i soli 4 chirurgi rimasti in servizio: troppo pochi per garantire anche solo i turni del Pronto soccorso e i riposi previsti per legge.