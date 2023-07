Un malore la probabile causa della morte dell’ex tabaccaio trovato privo di vita nella sua casa di Oristano

Oristano

Domani i funerali

Avrebbe avuto un infarto e poi sarebbe caduto a terra battendo la testa, morendo in pochi attimi. Nessun giallo dopo il ritrovamento, ieri, nella sua abitazione di via Ricovero, a Oristano, del corpo di Massimo Sanna, 60 anni.

Queste almeno le prime indicazioni emerse dall’autopsia eseguita oggi. La salma è stata già restituita ai familiari e domani, alle 16, nella chiesa di San Sebastiano si svolgeranno i funerali.

Erano stati gli agenti della polizia locale a fare la drammatica scoperta insieme al fratello: quando ieri hanno aperto la porta verso le 13.30 lo hanno trovato in terra, privo di vita. Nella nuca dell’uomo c’era un ematoma. Una finestra risultava aperta.

Il magistrato di turno della Procura di Oristano ha messo sotto sequestro la salma e disposto l’autopsia esegutia oggi.

L’uomo era noto per aver gestito per qualche anno la tabaccheria di via Ricovero, appartenuta per decenni al padre. Poi aveva venduto l’attività.

Martedì, 18 luglio 2023