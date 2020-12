Nessuna risposta al campanello e tutte le finestre erano chiuse. I militari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato il portoncino di ingresso. Il pensionato è stato trovato a terra, privo di sensi ma ancora vivo. Sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 – avvertiti in precedenza – che hanno rianimato l’uomo e l’hanno trasportato in emergenza al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni sono gravi.

Ieri un compaesano l’aveva cercato al telefono, ma senza risposta. Allarmato, aveva chiesto aiuto al numero di emergenza 112. Ai carabinieri sono arrivate diverse chiamate anche da altre persone e una pattuglia è stata inviata immediatamente a controllare nella casa del pensionato, in via Umberto I.

Un pensionato di Tuili è stato salvato ieri notte, dopo un malore in casa, grazie ad alcuni conoscenti che si sono preoccupato per lui e hanno dato l’allarme ai carabinieri di Barumini. L’uomo ha 67 anni, è vedovo, ha problemi di salute e vive da solo: i figli lavorano nel nord Italia.

Un malore in casa, salvato da carabinieri e vigili del fuoco Tuili: l’uomo non rispondeva al telefono, gli amici hanno dato l’allarme

