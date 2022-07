Un libro celebra i 60 anni della Costa Smeralda - Sardegna

Il Waterfront Costa Smeralda ha riaperto i battenti per una stagione estiva dal significato speciale. Fino al 4 settembre, infatti, il "salotto sul mare" di Porto Cervo, situato lungo il molo vecchio, celebra i 60 anni della Costa Smeralda, il cui Consorzio è stato fondato nel 1962.

L'esperienza esclusiva realizzata e gestita da Filmmaster Events - una delle più importanti realtà italiane nell'ideazione e produzione di grandi eventi - per conto di Smeralda Holding, è aperta tutti i giorni dalle 18 all'1 per accogliere visitatori e turisti e riconfermarsi come destinazione di qualità ed intrattenimento di classe all'interno dell'offerta turistica della Costa Smeralda.

"Un'edizione speciale del Waterfront, in un anno davvero speciale che vede la Costa Smeralda celebrare i suoi primi sessant'anni - dichiara Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding - che riuscirà senz'altro a rendere ancora più unica e memorabile la nuova stagione in Costa Smeralda grazie a un'ampia offerta esclusiva di lounging, alla presenza di brand di lusso all'interno dei Pod, alla grande arte e alla novità assoluta di quest'anno, la boutique firmata Costa Smeralda ideata per festeggiare il suo compleanno".

E proprio il Waterfont, nei giorni scorsi ha ospitato la presentazione del libro realizzato per i 60 anni della celebre destinazione turistica fondata dal principe ismaelita Karim Aga Khan. Pubblicato dalla casa editrice Assouline di New York, è in vendita nella Boutique Costa Smeralda e online sul sito Assouline.com.

Curato dal giornalista e scrittore Cesare Cunaccia, il libro ripercorre la storia della Costa Smeralda con foto inedite in bianco e nero e testimonianze sulla nascita e i primi anni del Consorzio, con le scelte architettoniche che hanno reso celebre in tutto il mondo lo 'stile' Costa Smeralda. Alla presentazione hanno partecipato Martine e Prospere Assouline, proprietari della casa editrice, e l'architetto Stefano Boeri intervistato dallo scrittore Carlo Mazzoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna