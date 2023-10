Un lampo improvviso solca i cieli della Sardegna: "È caduto un meteorite ad Armungia"

Un meteorite sarebbe caduto alla periferia di Armungia, a 65 chilometri da Cagliari. La notizia viene divulgata da Albino Carbognani, astronomo e ricercatore della rete Prisma dell’Istituto nazionale di astrofisica. Lo fa con un articolo online: “Fra i fireball progenitori di meteoriti triangolati dalla rete Prisma, ne mancava uno insulare. Con l’evento dell’8 ottobre 2023 delle 21:53:30 UT (23:53:30 ora locale), questa lacuna è stata colmata e l’isola fortunata è stata la Sardegna. Per identificare lo strewn field”, scrive l’esperto, “ossia la zona dove andare alla ricerca della meteorite, bisogna tenere conto della direzione dei venti e della loro velocità al variare della quota rispetto alla superficie terrestre. Per ottenere il profilo atmosferico ci siamo affidati, come sempre, a Raffaele Salerno del centro Meteo Expert. Il risultato dei calcoli fatti dal team di Prisma ci dice che lo strewn field è di forma allungata e si trova a circa 1,1 chilometri a nord-ovest del centro di Armungia. La zona è impervia e ricca di boschi”.

Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un’occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto scuro, opachi e di qualche centimetro di diametro: potrebbe essere la meteorite. In questo caso non toccate niente, fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma ([email protected] ), i nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto.