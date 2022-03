Sabato 12 marzo alle 20.30 si esibirà al Teatro Comunale Maria Carta di Elmas l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

L’evento rientra nella manifestazione “Un’Isola di Musica 2022”, la rassegna musicale itinerante del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.



La serata musicale inizierà con una delle più famose Serenate di Wolfgang Amadeus Mozart, “Serenata n. 13 in Sol maggiore ‘Eine kleine Nachtmusik’ K 525” e proseguirà con una rara e preziosa perla del Classicismo musicale settecentesco: “Il maestro di cappella”, celebre intermezzo comico in un atto, composto da Domenico Cimarosa tra il 1786 e il 1793 e basato su un libretto di autore ignoto. Protagonista assoluto del monologo che vuol essere una garbata satira dell’ambiente teatrale settecentesco, attraverso, appunto, la parodia del ruolo del maestro di cappella, è il brillante baritono friulano Filippo Fontana (Udine, 1980) che ha già cantato a Cagliari, con successo, in anni recenti (La Bohème, 2016; La bella dormente nel bosco, 2017; Turandot, 2017).

Lo spettacolo avrà una durata complessiva di 45 minuti circa e non prevede l’intervallo. Il prezzo del biglietto è di 3 euro. In ossequio alle disposizioni legislative vigenti sarà necessario presentarsi con super green pass e munirsi di mascherina FFP2. Per consentire di svolgere i servizi di verifica in tempo utile per l’inizio dello spettacolo, il pubblico potrà presentarsi all’ingresso con un congruo anticipo (l’apertura è prevista a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo).

L'articolo Un’isola di musica, l’orchestra del Lirico di Cagliari in trasferta a Elmas proviene da Casteddu On line.