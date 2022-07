"Un'Isola di musica", Gran galà per il cinema in tour - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - Dopo il successo del Coro diretto da Giovanni Andreoli parte ora la tournée dell'Orchestra del Lirico, diretta da Gerardo Di Lella. Dal 21 luglio al 3 agosto farà tappa in diversi centri della Sardegna per "Un'Isola di Musica 2022": un cartellone itinerante in luoghi d'interesse storico-artistico con tre concerti: sinfonico-corale, sinfonico, corale dal 12 luglio al 6 agosto.

Di Lella, pianista, arrangiatore, compositore e direttore al suo debutto in Sardegna, dirige uno spettacolo intitolato Gran Galà per il Cinema, con musiche di Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Stelvio Cipriani, John Williams e Nino Rota.

Le location: il 21 luglio piazza Roma a Carbonia, il 22 piazza Duomo a Oristano, il 23 il sagrato della Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova, il 25 il piazzale della Miniera di Monteponi di Iglesias, il 26 il Sagrato del Santuario di Santa Greca di Decimomannu, il 3 agosto Teatro Comunale di Sassari.

Affascinante il programma con inizio sempre alle 21. John Williams: Star Wars: The Imperial March,Tema da Lo squalo, Superman March, Tema da Indiana Jones. Ennio Morricone: La califfa, Malèna, da C'era una volta in America: tema di Deborah, da Gli intoccabili: tema dei morti, da Mission: Gabriel's Oboe.

Armando Trovajoli: Profumo di donna. Stelvio Cipriani: Anonimo veneziano. Nino Rota: da Il Padrino: The Godfather Waltz. Piero Piccioni: da Il medico della mutua: Marcia di Esculapio. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna