Un intervento in Parlamento per salvare e valorizzare Turr’e Seu

Cabras

Pericolo di crolli, nuova interrogazione presentata dal deputato Salvatore Deidda (FdI)



Una interrogazione parlamentare per evitare il crollo in mare di Turr’e Seu e per la sua valorizzazione e promozione è stata presentata dal deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.

“La torre costituisce una importante e inestimabile testimonianza storico, culturale ma anche preziosa risorsa per il turismo e l’immagine non solo del Comune di Cabras e di tutta la Sardegna”, commenta Deidda. Nell’interrogazione si chiedono al Governo “gli aiuti, sia economici che di procedure semplificate, non solo per evitare che la torre crolli in mare ma anche per la sua valorizzazione e protezione”.

La torre, ricorda il deputato di FdI, “necessita di urgenti interventi di ristrutturazione all’interno, ma soprattutto interventi sul tratto di falesia su cui è stata edificata la struttura, che mostra filature longitudinali e profondi ed evidenti segni di fratturazione che, in presenza di forti mareggiate, potrebbe staccarsi e collassare in mare”.

“Ad inizio anno ho già presentato una interrogazione al Governo per intervenire sull’erosione delle coste e avere gli opportuni finanziamenti e procedure semplificate”, conclude Deidda, “ma in questa occasione sottolineiamo l’importanza per salvare una importante testimonianza del passato come la torre di Seu a Cabras”.