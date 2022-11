Presentato ieri a Roma, il calendario raccoglie anche quest’anno il lavoro dei poliziotti-fotografi che hanno ritratto i propri colleghi sullo sfondo di un’alternanza di località non solo iconiche, ma anche meno conosciute, abbracciando la missione di tutela dell’ambiente e del territorio, sempre più sentita dai cittadini, in un’occasione di arricchimento culturale.

Alcune agenti posano per uno scatto

Come ogni anno, il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto in attività benefiche: una parte sarà destinata al progetto congiunto dell’Unicef “Emergenza siccità in Etiopia”, mentre una quota andrà invece al Piano “Marco Valerio” del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche.

Fonte: Link Oristano

