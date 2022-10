Cagliari

Manifestazione degli studenti che chiedono la messa in sicurezza di tutte le aule

Mentre i tecnici e i vigli del fuoco mettono in sicurezza l’area, la Procura della Repubblica di Cagliari ha aperto un’inchiesta sul crollo all’Università, che avrebbe potuto causare una strage. Ieri notte in via Trentino è venuto giù come un castello di carte l’edificio che ospitava l’aula Vardabasso e l’aula magna dell’ex sede della Facoltà di Geologia.

“Siamo a lavoro da ieri sera nell’area di Sa Duchessa, dove prosegue la collaborazione con i vigili del fuoco e con la Protezione civile per capire le cause del crollo e per mettere in sicurezza l’area”, ha scritto l’Università di Cagliari in un comunicato.

Per tutta la settimana saranno sospese le lezioni previste per le lauree triennali di lingue – cultura per la mediazione linguistica e comunicazione -, nonché per quelle magistrali di lingue e letterature moderne e traduzione specialistica di testi. A partire dalla settimana prossima gli studenti potranno seguire i corsi in modalità online. Resterà chiusa sino a venerdì anche la biblioteca “Dante Alighieri”, sempre in via Trentino.

“Possiamo confermare che al momento del crollo gli edifici erano vuoti, non ci sono feriti”, ha commentato il rettore Francesco Mola.