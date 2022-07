Cagliari

Energia pulita dalle dighe, dieci interventi finanziati in tutta l’isola

Le dighe “Eleonora d’Arborea” e “Pranu Antoni”, tra Busachi e Fordongianus, alimenteranno in futuro un impianto idroelettrico ad accumulo: è stato pubblicato l’avviso per la gara che assegnerà i servizi di progettazione. È una delle dieci opere inserite nel programma triennale di interventi per la produzione di energia idroelettrica con nuovi impianti e la riqualificazione del Sistema idrico multisettoriale regionale (Simr).

I progettisti che Opere e Infrastrutture di Sardegna (OIS), in qualità di soggetto attuatore, selezionerà per ognuna delle dieci opere avranno il compito di predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di competenza già individuati e in linea con la filosofia dell’intervento (gli altri previsti sono in capo all’Enas, l’Ente acque della Sardegna).

“L’obiettivo è di affrancare il settore idrico multisettoriale dall’utilizzo di energia di origine fossile e raggiungere l’equilibrio economico di bilancio per la voce energia”, ha spiegato l’assessore regionale dei Lavori pubblici Aldo Salaris.

Per la realizzazione dell’impianto idroelettrico ad accumulo nel sistema delle dighe di Cantoniera e Pranu Antoni è disponibile un finanziamento di un milione di euro, con 190.000 euro per la progettazione. Nei piani anche la realizzazione di