Un impianto di inertizzazione dell’amianto in Sardegna per eliminare le discariche

Un impianto di inertizzazione dell’amianto in Sardegna per eliminare le discariche

La proposta dell’associazione ex esposti: “Da problema diventerebbe una risorsa per l’edilizia”

Amianto da problema a risorsa da utilizzare nel settore edilizio. La proposta arriva dal presidente dell’associazione ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu, che suggerisce al governo regionale l’utilizzo delle risorse del Recovery fund per “la realizzazione di un impianto di inertizzazione dell’amianto utile a eliminare in modo graduale la metodologia di conferimento in discarica”. “Basta denunce, ma proposte”, annuncia Lilliu.“Riteniamo indispensabile e necessario che la Regione sarda incentivi e partecipi con enti strumentali – quali i consorzi industriali – insieme agli imprenditori del settore delle bonifiche”, spiega Lilliu, che chiede venga resa pubblica “la scheda di progetto in merito all’utilizzo delle risorse del Recovery fund da destinare a contrastare il fenomeno amianto”.

“La quantità di amianto presente nell’Isola è tale che ci pone il problema di come eliminarlo”, continua il residente dell’associazione ex esposti. “Il 70% delle abitazioni hanno amianto in forma di lastre eternit, serbatoi o canne del fumo. E ancora, abbiamo in Sardegna circa 9 mila chilometri di condotte idriche in amianto”. L’inertizzazione dell’amianto renderebbe lo smaltimento molto più veloce, e quindi più economico, e permetterebbe ai minerali ottenuti di essere rimessi in circolo come materiali da costruzioni. Domenica, 23 maggio 2021 L'articolo Un impianto di inertizzazione dell’amianto in Sardegna per eliminare le discariche sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano