Un’immagine da premio per ricordare la Corsa degli Scalzi edizione 2022

Cabras L’amministrazione comunale di Cabras promuove un concorso fotografico. Ecco come partecipare Uno scatto che fermi un’emozione. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Salvatore di Sinis, l’Amministrazione comunale di Cabras lancia un concorso fotografico incentrato sulla Corsa degli Scalzi 2022, prevista per il 3 e il 4 settembre. I partecipanti dovranno inviare un massimo di tre fotografie scattate durante l’edizione 2022 della Corsa degli Scalzi e corredate da un titolo. Le foto finaliste verranno selezionate da una giuria nominata dal Comune che si riunirà dopo i festeggiamenti per proclamare i vincitori. Sono previsti un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro e un terzo premio da 200 euro. “Vogliamo celebrare al massimo l’evento, anche attraverso dei fermo immagine che possano imprimere tutte le emozioni dei protagonisti della Corsa”, ha spiegato l’assessore alla Cultura, Spettacoli e Turismo Carlo Trincas. “Questo concorso ha il valore assoluto di premiare la bellezza degli scatti e di regalarci la memoria del futuro, così che durante tutto l’anno si possa raccontare tramite le immagini un evento che accade a settembre ma fa parte della vita del cabrarese per molti mesi all’anno”.

Carlo Trincas

Con le fotografie inviate l’amministrazione potrà successivamente realizzare mostre, installazioni e reportage fotografici sulla suggestiva manifestazione che vede centinaia di uomini vestiti con un saio bianco, portare in corsa e a piedi nudi il simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio. Tutte le opere ricevute potranno essere liberamente utilizzate dall’Ente ai fini promozionali per il territorio. Sarà sempre garantito ai partecipanti il diritto alla citazione del proprio nome quali autori delle immagini, per tutte le forme di utilizzo. I materiali dovranno essere inviati entro il 6 settembre 2022 all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando in oggetto: “Contest fotografico Corsa degli Scalzi 2022 – invio foto”. Per ulteriori dettagli è possibile vedere l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cabras. Mercoledì, 31 agosto 2022

