Un grande evento per una grande artista: Zeddiani in festa nel centenario di Zia Veronica – Le foto

Zeddiani

Le due giornate di mostre e il convegno hanno riscosso un notevole interesse

Grande successo per le due giornate dedicate alla celebrazione del centenario dell’artista naif più amata di Zeddiani, Veronica Serra, meglio conosciuta come Zia Veronica.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre la comunità di Zeddiani ha aperto le porte delle proprie case per far vivere a tanti visitatori il ricordo del talento dell’artista, scomparsa nel 2018.

Il ricco programma di eventi ha dato la possibilità di ripercorrere la sua vita. “Abbiamo avuto tantissime presenze sia al convegno, che ha dato voce a testimoni e collezionisti che hanno conosciuto l’artista, sia nella giornata di ieri, nella quale Zeddiani è stata invasa da tantissimi visitatori”, ha detto Paolo Sirena, direttore artistico della quarta edizione dell’evento, curata da Flaminia Fanari.

“Anche l’estemporanea ha riscosso molto successo, con ben 22 artisti partecipanti e naturalmente i residenti che hanno aperto le loro case per far ammirare i quadri di Zia Veronica”, ha continuato Sirena. “I collezionisti che non hanno potuto partecipare ci hanno scritto: abbiamo avuto riscontri non solo dal sud Sardegna, ma anche dalla Germania”.

L’arte di Zia Veronica non si è fermata a Zeddiani. “Abbiamo esposto i cimeli dell’artista e tutti gli attestati e i riconoscimenti che le sono stati consegnati negli anni”, ha spiegato il direttore artistico. “Questo a riprova che Zia Veronica non era solamente un’artista prolifica, ma un’artista il cui talento veniva riconosciuto a livello nazionale. Un’artista del paese, non di paese, i cui quadri andavano a ruba e venivano spediti a tanti appassionati”.

Già si pensa alla prossima edizione. “La manifestazione sta crescendo: la comunicazione ha fatto la sua parte raggiungendo capillarmente tanti estimatori”, ha concluso Sirena. “A breve ci riuniremo e inizieremo a lavorare al nuovo appuntamento”.