Un giugno in musica con i concerti finali degli allievi della Scuola civica “Alessandra Saba”

Marrubiu

Ecco il calendario con tutte le sedi coinvolte

Da qualche giorno hanno preso il via i concerti di fine anno della Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu. In tutti i comuni che aderiscono all’istituzione centrale, tanti gli appuntamenti in programma per un mese che sarà dedicato interamente alla musica e che avrà per protagonisti le allieve e gli allievi, pronti a mostrare quanto hanno appreso in questo anno accademico.

Ecco il calendario completo; tutti i concerti inizieranno alle 18.

Stasera tocca a Baressa, nella sede della Scuola civica, con i saggi finali dei corsi di canto corale e pianoforte. Domani invece, martedì 6 giugno, concerto di fine anno del corso di canto corale a Gonnoscodina, nel centro sociale.

Giovedì 8 giugno sarà la volta di San Nicolò d’Arcidano con i concerti di fine anno dei corsi di canto corale, pianoforte e chitarra nella sala polifunzionale.

Il giorno dopo, venerdì 9 giugno, sarà la volta di Ollastra, con il saggio del progetto didattico nelle Scuole primarie.

Sabato 10 giugno si torna invece a Marrubiu: il Museo Is Bangius ospiterà il concerto di fine anno dei corsi di violino, pianoforte, organetto e solfeggio.

Martedì 12 giugno appuntamento invece a Mogoro nella sede della Scuola civica, con il concerto di batteria e chitarra, mentre il giorno dopo, mercoledì 13 giugno, a Pau nella sala polifunzionale ci sarà quello del canto corale.

Mercoledì 14 giugno è la volta di Santa Giusta: all’Open Space si esibiranno gli allievi e le allieve dei corsi di chitarra classica, canto moderno, batteria, pianoforte e basso elettrico.

A Simaxis invece l’appuntamento con la musica è per martedì 20 giugno nella sala conferenze del centro sociale, per i concerti finali di chitarra classica, batteria e pianoforte.

Gli appuntamenti restanti invece si terranno tutti nel teatro comunale di Terralba. Giovedì 15 toccherà a esibirsi agli allievi e allieve dei corsi di pianoforte, chitarra classica, violino, fisarmonica e ottoni; venerdì 16 sarà invece la volta di canto moderno, batteria e basso elettrico e chitarra moderna e, a concludere, sabato 17 giugno toccherà ai corsi di musica d’insieme e batteria.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito della scuola.

Lunedì, 5 giugno 2023