Un giovane di 22 anni accompagna la fidanzata a vedere un locale, ma crolla il pavimento e muore

Sgomento a Comiso, in provincia di Ragusa, per la morte assurda di una ragazzo di 22 anni, Matteo Battaglia.

Il giovane aveva accompagnato la sua fidanzata a vedere un locale che lei avrebbe voluto affittare per aprire la sua attività, quando il pavimento ha ceduto e Matteo è caduto facendo un volo di 3 metri. Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale di Catania a causa dei traumi serissimi che aveva riportato, ma dopo 3 giorni di coma non ce l’ha fatta. Matteo lascia il padre e due fratelli e aveva perso la madre da tanti anni, quando era solo un bambino.

Il cordoglio unanime per questa tragedia è evidente da tutti i commenti lasciati sui social per la famiglia di Matteo ma anche per quella della sua ragazza, che nel 2019 aveva già perso suo fratello in un incidente stradale.

I due giovani avrebbero dovuto sposarsi il prossimo settembre.