Un giorno intero di maltempo a Cagliari, ecco l'elenco delle strade di Pirri dove è meglio non parcheggiare

Elenco delle vie di Pirri dove è opportuno non parcheggiare sino al termine dell’allerta. Maltempo in Sardegna: avvisi della Protezione civile valevoli sino all’1 marzo

A partire dalle ore 21 di oggi, martedì 28 febbraio, e per le successive 24 ore si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente elevati, in particolare sulla Sardegna meridionale. Inoltre nella prima parte della giornata di domani, mercoledì 1 marzo 2023, saranno possibili, sulle coste meridionali dell’isola, venti localmente forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da Nord-Ovest.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e vento della protezione civile regionale che ha diramato anche un avviso di criticità per rischio idraulico, idrogeologico e neve a voce del quale è interessata anche la zona del Campidano su cui si prevede in particolare allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 21 di oggi, martedì 28 febbraio, e sino alle ore 18 di domani, mercoledì 1 marzo 2023.

Pertanto, nell’area di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, dalle ore 21 di oggi , martedì 28 febbraio, e sino alle ore 18 di domani, mercoledì 1 marzo 2023, è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale “G. Sicbaldi” di via Roberto Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

restare nelle proprie abitazioni;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

Al link più sotto gli avvisi della e le misure di autoprotezione della Protezione civile regionale, l’avviso della Protezione civile comunale per l’area di Pirri.

Con preghiera di pubblicazione:. —————- AVVISI PC REGIONALE:

Fonte: Casteddu on line