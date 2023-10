Un giardino più verde nel nome della salute. Il dono dei carabinieri forestali al Santissima Trinità

Iniziative Stamane la cerimonia "Un Albero per la Salute" all'ospedale di Cagliari

Un momento della cerimonia di oggi

Cagliari

Stamane la cerimonia “Un Albero per la Salute” all’ospedale di Cagliari

Da oggi tre giovani piantine, precisamente una di leccio, una di corbezzolo e una di mirto, abbelliranno l’area esterna del presidio ospedaliero del Santissima Trinità ASL di Cagliari.

Le sempreverdi, tipiche della macchia mediterranea, sono state donate e messe a dimora nell’area verde dell’ospedale dai Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità che hanno aderito all’iniziativa, nell’ambito del progetto nazionale, “Un Albero per la Salute”.

Un progetto nato dalla collaborazione tra la FADOI, la Società Scientifica che raggruppa gli Internisti Ospedalieri, e i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, e che ha previsto, sempre per la giornata di oggi, la donazione e messa a dimora da parte di questi ultimi di giovani alberi in trenta ospedali italiani.

Ogni pianta potrà essere geolocalizzata da tutti i cittadini attraverso la foto di uno speciale cartellino con un QR code e in questo modo se ne potrà seguire la crescita su un sito web, monitorando anche il consumo di anidride carbonica.

La cerimonia è segno anche della adesione di FADOI e dell’Arma dei Carabinieri all’approccio “One Health – Una sola salute” che riconosce in una visione olistica come la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente siano strettamente legati tra loro e come sia basilare l’interazione e la collaborazione di vari settori verso l’attuazione di programmi, scelte politiche e ricerca al fine di ottenere risultati migliori in materia di salute pubblica.

Mercoledì, 4 ottobre 2023

commenta