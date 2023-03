Un giardino davanti al mercato di via Quirra a Cagliari, gli ambulanti disperati: “Addio parcheggi”

E’ imminente l’inizio dei lavori per il rifacimento dell’area antistante il Mercato Comunale di via Quirra a Cagliari. I fondi per lo svolgimento di questi lavori, che riguardano una area vasta all’interno della zona di Is Mirrionis, nascono da un progetto che il Comune sta portando avanti da qualche anno, denominato “It is Mirrionis”, che deve essere peraltro portato a termine entro il 31/12/2023.

Però, l’approssimarsi di questi lavori ha determinato una forte tensione tra gli operatori, in particolare tra gli “esterni” che vedono il rischio che vengano eliminate le aree parcheggio e le piazzole di esposizione per gli operatori su area pubblica, mettendo quindi a rischio il loro fatturato, già fortemente penalizzato dalla crisi.

“siamo stati invitati ai lavori della Commissione Attività Produttive del Comune di Cagliari per affrontare questo problema” dichiara Marco Medda, Presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari. “Alla stessa riunione era presente un gruppo di operatori (interni e esterni) del Mercato di Via Quirra, che hanno esternato le loro perplessità in merito agli stravolgimenti previsti dai lavori per diversi mesi. Abbiamo quindi organizzato un incontro presso la nostra sede e abbiamo raccolto le loro istanze, ipotizzando anche delle possibili soluzioni che, insieme agli operatori, porteremo al vaglio dell’Amministrazione Comunale quanto prima” prosegue Medda.

“È l’occasione per mettere insieme, attorno a un tavolo, gli operatori del Mercato, che hanno anche esternato la necessità di creare un gruppo coeso che possa poi trattare in modo più forte le questioni che riguardano la categoria” dice Giulio Errante, operatore del Mercato ambulante di Via Quirra “e abbiamo concordato una proposta progettuale che soddisfa gli operatori e, crediamo, anche l’Amministrazione”. È previsto nei prossimi giorni un nuovo incontro per affinare le proposte che poi saranno portate al vaglio del Comune di Cagliari.