San Nicolò d’Arcidano

Si attendono circa 140 giovani atleti iscritti alle società ciclistiche sarde

L’estate si avvicina e l’associazione sportiva Arkitano Club Mtb si prepara all’ultimo evento della stagione. Il “Sammontana day – Giocando in MTB”, in programma sabato 25 giugno dalle 15.30 nel parco comunale di Is Codinas, non sarà solo una gara di mountain bike riservata a giovanissimi atleti (dai 7 ai 12 anni) ma anche un’occasione per salutarsi prima delle vacanze.

Suddivisi per età, i ciclisti si sfideranno lungo un percorso di 600 metri, su un breve tracciato adatto anche ai più piccoli. Si partirà alle 17, dopo le registrazioni. All’evento sono attesi 140 giovani provenienti dalle società sportive di mountain bike di tutta la Sardegna.

Saranno premiati i ragazzi in base alla società sportiva di appartenenza. I partecipanti riceveranno una medaglia e una gustosa sorpresa: un gelato offerto dagli sponsor. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di San Nicolò d’Arcidano.

L’Arkitano Club Mtb, affiliata alla Federazione ciclistica italiana, è una società attiva in paese dal 1995, conta circa 70 iscritti tra bambini e adulti, anche dei centri vicini: un numero in costante crescita, grazie alle numerose attività su strada e in circuito realizzate nel corso dell’anno. Specializzata in competizioni di cross country, gran fondo, downhill e ciclocross, la società è anche una scuola di ciclismo riconosciuta a livello nazionale: una delle otto presenti in Sardegna.

Venerdì 24 giugno 2022

