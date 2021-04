“Un futuro per gli Stagni dell’Oristanese”: webinar di Legacoop

“All’indomani della proroga delle concessioni fino al 2033 occorre stipulare un patto tra istituzioni e concessionari per dare ancora più slancio alle attività di sviluppo in essere”, spiegano il presidente di Legacoop Oristano, Gabriele Chessa, e Mauro Steri, Responsabile Settore Pesca Legacoop Sardegna, “mirando a superare ataviche problematiche che interessano gli stagni: interventi straordinari di manutenzione; fauna selvatica ittiofaga; piani di gestione su alcune specie bersaglio; misure di rilancio del settore”.

Si terrà lunedì prossimo 26 aprile, dalle 16.30, sulla piattaforma Zoom il webinar dal titolo “Un futuro per gli Stagni dell’Oristanese”. L’iniziativa organizzata da Legacoop assieme ai 5 concessionari dei Compendi ittici dell’Oristanese associati (Nuovo Consorzio Pontis – Cabras, Pescatori e Molluschicoltori Soc. Coop. – Mistras, Cooperativa Pescatori Santa Giusta, Cooperativa Sant’Andrea S’Ena Arrubia, Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì), avrà come tema il futuro degli Stagni dell’Oristanese.

Fonte: Link Oristano

