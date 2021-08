Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15. Per cause ancora da accertare un furgone in transito si è scontrato nella barriera spartitraffico tra l’asse mediano e l’innesto che porta in via dei Conversi a Cagliari. Immediata la richiesta di soccorso alla sala operativa 115: è intervenuta una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

L'articolo Un furgone si schianta sullo spartitraffico a Cagliari, traffico interrotto ma nessuna vittima proviene da Casteddu On line.