Un fiume di persone per le vie a Capoterra: è il "Carnevale Intercomunale"

Un successo la grande festa organizzata dai comuni della sulcitana: tappa dopo tappa, raccoglie applausi e consensi sia da parte dei cittadini che degli amministratori che, in sinergia, hanno collaborato per organizzare l’evento. Coriandoli per grandi e piccini ma, soprattutto, una unione per promuovere il territorio e richiamare l’attenzione di tutti. E così è stato. Una lunga sfilata, insomma, quella che ha coinvolto Capoterra, Villa San Pietro, Sarroch, Pula e Domus de Maria e ieri è stata la conferma che, se si vuole, l’unione fa la forza.

Dopo gli anni della pandemia e le risorse economiche sempre più limitate per i comuni che, tra bilanci e variazioni, devono far bene i conti per non andare in rosso e destinare i fondi alle esigenze primarie dei cittadini, è di notevole rilevanza la strategia di una comunione di idee e progetti che possono, senza dubbio, garantire una manifestazione di successo e di livello superiore a quella messa in campo da una singola comunità.

Insomma, un modo intelligente per promuovere il territorio e spalancare le porte anche ad altre iniziative che possono nascere dalla forza e dalla collaborazione intercomunale per organizzare eventi, con la finalità di richiamare il maggior numero di persone.